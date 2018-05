Fünfte Finalteilnahme für Hard oder drittes Endspiel für DSV

Vorarlbergligaklub aus Haselstauden fordert im ersten VFV-Cup Halbfinale den Regionalliga-Fixabsteiger Hard.

LIVETICKER ERSTES HALBFINALE:

Endphase der 42. Auflage im heimischen Pokalbewerb. In beiden Halbfinalspielen kommt es zum Aufeinandertreffen von je einem Vorarlbergligaklub mit einem Verein aus der Regionalliga West. Logisch, dass Hard und Hohenems in der Favoritenrolle sind, aber die starken beiden Mannschaften aus der höchsten Spielklasse des Landes wollen eine Überraschung liefern. Im ersten Duell in der Vorschlussrunde empfängt das heimstarke Dornbirner SV den Regionalligaklub aus Hard. Die Haselstauder wollen nach 2013 und 2016 zum dritten Mal das Endspiel im heimischen Pokal schaffen. In die Höhe stemmen konnte der DSV die begehrte Trophäe in der langen Vereinsgeschichte noch nie. „Wenn man im Cup soweit gekommen ist, will man auch ins Endspiel. Wir sind zwar klarer Außenseiter, werden dem Favoriten aber lästig tun. Wenn wir gut stehen und die sich bietenden Konterchancen nützen ist eine Überraschung sicher drin. Die Heimstärke ist unser großer Pluspunkt und der Teamspirit ist einzigartig“, so Dornbirner SV-Sportchef Marcel Lipburger. Mit David Kovacec, Yusuf Yildirim, Daniel Nachbaur und Christian Streitler müssen die Haselstauder auf vier Leistungsträger verzichten. Hinter dem Einsatz von Michael Gehrer, Daniel Schelling, David Kirchmair, Julian Franz und Haris Handanagic steht ein Fragezeichen. Bisher haben die Haselstauder je zwei Klubs aus der Landesliga und Vorarlbergliga eliminiert.