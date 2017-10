Fünfte Brexit-Verhandlungsrunde geht zu Ende

Falls bis Ende März 2019 kein neues Abkommen zustande kommt, müssten sich die Handelsbeziehungen nach den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) richten, heißt es in einem Positionspapier ihrer Regierung. EU-Ratspräsident Donald Tusk lehnte diesen Weg ab. “Ich möchte hier sehr klar sagen, dass die EU nicht an einem solchen Szenario arbeitet”, sagte Tusk am Dienstag. Er mahnte einen Durchbruch bei den Austrittsverhandlungen bis Dezember an. Für die EU heißt dies, dass zentrale Fragen der Trennung Großbritanniens von der Union geklärt sein müssen. Dazu gehören Finanzforderungen der EU in zweistelliger Milliardenhöhe und Garantien für EU-Bürger in Großbritannien.

(APA/dpa)