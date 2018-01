Fünfsatz-Krimi an VC Wolfurt

Der VC Wolfurt kann doch noch gewinnen. In einem Fünfsatz-Krimi im Heimspiel gegen Salzburg behielt die Hofsteig-Mannschaft knapp mit 3:2 die Oberhand.

So wurde bei den Heimischen so richtig rotiert. Zunächst konnten sich die Wolfurter nicht richtig auf diese Änderungen einstellen. So gelang den Salzburger Gästen ein zu einfacher Satzsieg.