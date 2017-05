Fünfmal mehr allein reisende Kinder auf der Flucht seit 2010

Unter den Flüchtlingen sind immer mehr Kinder - © APA (AFP)

Immer mehr Kinder machen sich auf der Flucht vor Gewalt und Armut alleine auf den Weg. Laut einem Bericht des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF hat sich die Zahl der unbegleiteten und von ihren Eltern getrennten Kindern in den Jahren 2015 und 2016 gegenüber 2010 und 2011 fast verfünffacht. Rund 300.000 alleinreisende Buben und Mädchen wurden in den vergangenen zwei Jahren in 80 Ländern registriert.