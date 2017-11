Fünfköpfige türkische Familie vor Lesbos ums Leben gekommen

Auf der Flucht aus der Türkei nach Griechenland soll eine fünfköpfige türkische Familie vor der Insel Lesbos ums Leben gekommen sein. Die Familientragödie soll sich bereits Anfang November abgespielt haben, berichteten mehrere griechische Medien unter Berufung auf die Sicherheitsbehörden. Die Familie soll vor den türkischen Behörden geflohen sein.

Zunächst fanden die griechischen Behörden am 5. November an einem Strand von Lesbos die Leiche eines Mädchens. Am 10. und 11. November wurden dann die Leichen eines Buben und eines Mannes an Land gespült. Der Mann hatte einen Ausweis bei sich. Seit Anfang November wird in der Türkei eine fünfköpfige Familie mit dem in dem Dokument angegebenen Namen vermisst.