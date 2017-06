Fünf zum Teil Schwerverletzte bei Unfall auf A2 in NÖ

Der Unfall ereignete sich im Bezirk Neunkirchen - © APA (Archiv/dpa)

Ein Unfall auf der Südautobahn (A2) in Niederösterreich hat am Samstagabend fünf zum Teil Schwerverletzte gefordert. Sie befanden sich im Fahrzeug einer 36-Jährigen aus Ecuador, die bei Scheiblingkirchen im Bezirk Neunkirchen in Fahrtrichtung Graz auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern gekommen war, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.