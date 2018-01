Türkische Streitkräfte sind in die nordsyrische Provinz Afrin eingerückt

Fünf Zivilisten bei türkischen Angriffen in Syrien getötet

Bei einem Luftangriff der türkischen Armee in der von Kurden bewohnten Region Afrin in Nordsyrien sind laut Beobachtern fünf Zivilisten getötet worden. Es handle sich um Mitglieder einer Familie, darunter auch zwei Kinder, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag mit. Kurdische Medien berichteten von sieben Toten.

Die Türkei bestreitet, dass bei der Militäroperation in Syrien Zivilisten getötet worden seien. Nach Angaben der in Großbritannien ansässigen Beobachtungsstelle soll es bisher 38 zivile Todesopfer geben.

Die türkischen Streitkräfte teilten mit, in der Nacht auf Freitag habe die Luftwaffe im Rahmen der Offensive “Olivenzweig” Verstecke und Waffenlager der kurdischen Volksschutzeinheiten YPG bombardiert. Dabei seien 23 Ziele zerstört worden. Seit Beginn der Offensive am vergangenen Samstag seien 343 gegnerische Kämpfer “neutralisiert” worden. Mit “neutralisiert” ist in der Regel getötet gemeint, der Begriff kann aber auch verletzt oder gefangen genommen bedeuten.

Die lokale kurdische Verwaltung in Afrin rief die syrische Regierung in Damaskus unterdessen dazu auf, etwas gegen die türkische Militäroperation zu unternehmen. “Das syrische Regime ist bisher seiner Pflicht nicht nachgekommen, die Grenzen von Afrin zu sichern”, hieß es in einer Mitteilung. Afrin sei integraler Bestandteil Syriens.

Die Kurden hatten im Laufe des syrischen Bürgerkrieges drei eigenständige Kantone in Nordsyrien etabliert. Die Türkei bezeichnet die dort operierenden kurdischen Volksschutzeinheiten YPG als “Terroristen”.