Fünf weitere türkische Soldaten in Nordsyrien getötet

Bei Kämpfen gegen die Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) in Nordsyrien sind mindestens fünf türkische Soldaten getötet worden. Laut Medienberichten seien zehn weitere Soldaten bei den Gefechten am Donnerstag nahe der vom IS gehaltenen Stadt Al-Bab verwundet worden. Bereits am Mittwoch waren bei den Kämpfen in der Region fünf türkische Soldaten gefallen.

Seit dem Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien im August sind damit inzwischen mehr als 60 türkische Soldaten getötet worden. Mit der Operation "Schutzschild Euphrat" unterstützten die türkischen Streitkräfte Rebellen in Syrien. Den Verbündeten gelang es zügig, den IS von der türkisch-syrischen Grenze zu verdrängen. Bei Al-Bab geriet die Offensive aber bereits im Dezember ins Stocken. Seitdem ist die Stadt schwer umkämpft. Die Türkei geht in Nordsyrien zugleich gegen die Kurdenmilizen der YPG vor, die eng mit der in der Türkei verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) verbunden sind. (APA/dpa)