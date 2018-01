Fünf Vorarlberger Rinderbetriebe wegen TBC-Verdachts gesperrt

Wie die Landesveterinärabteilung mitteilt, sind in dieser Woche in Vorarlberger Rinderbetrieben TBC-Verdachtsfälle aufgetreten.

Während im Klostertal bei Betriebsuntersuchungen sämtliche Befunde negativ ausgefallen waren, mussten im Montafon wegen TBC-Verdachts Betriebssperren verhängt werden, teilte Landesveterinär Norbert Greber heute, Freitag (26. Jänner), mit. Eine Sperre aufgrund TBC-Verdachts gab es auch in einem Betrieb in Dornbirn.

Sperre von mindestens acht Wochen

In einem Montafoner Betrieb ergab ein Schnelltest einen positiven Befund. “Für den endgültigen Nachweis muss noch das Ergebnis der Kultur abgewartet werden. Bis dahin bleibt die Betriebssperre aufrecht, was eine Sperre von mindestens acht Wochen bedeutet”, so Greber. In einem weiteren Betrieb verlief die Untersuchung nach der diagnostischen Tötung eines Rindes negativ. Die verhängte Sperre bleibt aber bis zur Nachuntersuchung des Bestandes aufrecht.