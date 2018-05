Fünf Verletzte bei Rauferei vor Innsbrucker Kleidergeschäft

Bei einer Rauferei in einem Innsbrucker Kleidergeschäft sind am Mittwochnachmittag fünf Personen verletzt worden. Zu der Schlägerei kam es, weil ein 30-jähriger Mann eine Hose mitten im Geschäft anstatt in einer Umkleidekabine anprobierte, woraufhin ihn zwei Security-Mitarbeiter vor die Tür setzen, teilte die Polizei mit.

Der 30-jährige Iraker lieferte sich gegen 16.30 Uhr zunächst mit einem der beiden Aufseher ein Wortgefecht, bevor er vor das Geschäft in einem Einkaufszentrum im Innsbrucker Stadtteil Pradl eskortiert wurde. Dort angekommen versetzte der Kunde plötzlich einem der Männer einen Kopfstoß ins Gesicht. In der Folge kam es zu einer Schlägerei zwischen den beiden Mitarbeitern der Sicherheitsfirma, dem Iraker und zwei weiteren Familienangehörigen des Angreifers, einer 17-jährigen Österreicherin und einem gleichaltrigen Österreicher.

Bei der Rauferei wurden alle fünf Beteiligten verletzt, vier Personen wurden mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Die genauen Umstände der Auseinandersetzung werden derzeit noch ermittelt.