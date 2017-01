Fünf türkische Soldaten bei Anschlag in Nordsyrien getötet

Mehr als 40 türkische Soldaten sind seit Beginn der Bodenoffensive, mit der die Türkei Rebellen in Syrien seit August unterstützt, getötet worden. Den Verbündeten ist es im Zuge der Operation “Schutzschild Euphrat” gelungen, den IS von der türkisch-syrischen Grenze zu verdrängen. Seit vergangenem Monat laufen schwere Gefechte mit dem IS um die Stadt Al-Bab. Die Türkei bekämpft in Nordsyrien zugleich die YPG, die eng mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK verbunden ist.

(APA/dpa)