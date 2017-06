Fünf Tote bei Taliban-Angriff in Afghanistan

Einer der Angreifer habe sich zu Beginn des Angriffs am Eingangstor zu einer Polizeistation der Stadt Gardez in der Provinz Paktia mit seinem Fahrzeug in die Luft gesprengt, sagte ein Sprecher des Provinzgouverneurs der Deutschen Presse-Agentur. Anschließend seien mehrere Bewaffnete in die Station eingedrungen und hätten sich eine Schießerei mit den Polizisten geliefert.

Die Taliban kämpfen in Afghanistan für einen allein auf islamischem Recht, der Scharia, basierenden Gottesstaat. Sie verüben immer wieder Anschläge, bei denen oft auch viele Zivilisten sterben.

(APA/dpa)