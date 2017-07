Fünf Tote bei Selbstmordanschlag in Nigeria

Zwei Selbstmordattentäter haben am späten Sonntagabend im Nordosten Nigerias drei Menschen in einem Flüchtlingslager getötet. 17 Menschen seien zudem verletzt worden, teilte am Montag die Katastrophenschutzbehörde Nema mit. Die Opfer des Anschlags waren Bewohner des Lagers für nigerianische Flüchtlinge in Dalori nahe der Stadt Maiduguri.

Die zwei Attentäter sprengten sich demnach in dem Camp in die Luft. Ein weiterer Attentäter habe versucht, in einem nahe gelegenen Lager eine Bombe zu zünden, sei aber getötet worden. Der Nordosten Nigerias wird von der islamistischen Terrormiliz Boko Haram bedroht. Bei Anschlägen und Angriffen der sunnitischen Fundamentalisten sind seit 2009 mindestens 20.000 Menschen getötet worden, rund zwei Millionen Nigerianer sind vor der Gewalt geflohen. Boko Haram will in Teilen von Nigeria und in angrenzenden Gebieten einen Gottesstaat errichten. (APA/dpa) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken