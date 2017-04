Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in New York sind fünf Menschen ums Leben gekommen, drei davon Kinder. Das Holzhaus im Bezirk Queens sei am Sonntagnachmittag aus zunächst unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen, teilte die New Yorker Feuerwehr mit.

Die Rettungskräfte seien zwar rasch vor Ort gewesen, hätten aber die fünf Menschen im Haus nicht mehr retten können – zwei Buben im Alter von zwei und neun Jahren, ein 14 Jahre altes Mädchen, eine 20 Jahre alte Frau und ein 45 Jahre alter Mann. In welchem verwandtschaftlichen Verhältnis die fünf zueinander standen war zunächst unklar. Die Ursache des Brandes muss noch untersucht werden. (APA/dpa)