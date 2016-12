Fünf Tote bei Flugzeugabsturz in Kolumbien

Bei einem Flugzeugabsturz in Kolumbien sind fünf Menschen getötet worden. Eine weitere Person wurde bei dem Unglück im Department Vichada im Osten des Landes an der Grenze zu Venezuela verletzt, wie die Zivilluftfahrtbehörde am Dienstag (Ortszeit) mitteilte.

Das Frachtflugzeug vom Typ Boeing 727 der Fluggesellschaft Aerosucre war am späten Dienstagnachmittag von Puerto Carreno auf dem Weg in die Hauptstadt Bogota. Kurz nach dem Start vom Flughafen German Olano stürzte die Maschine ab. In einem in kolumbianischen Medien veröffentlichten Video ist zu sehen, wie das Flugzeug über die Startbahn hinausschießt, zwei Zäune durchbricht, über eine Straße rast, dann abhebt, aber danach abstürzt. Der Techniker überlebte das Unglück und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ermittler der Luftfahrtbehörde suchten nach der Absturzursache. Erst Ende November waren bei einem Flugzeugabsturz nahe der kolumbianischen Stadt Medellin 71 Menschen ums Leben gekommen, darunter 19 Fußballer des brasilianischen Erstligisten AF Chapecoense. Das Team war auf dem Weg zum Finalhinspiel der Copa Sudamericana gegen Atletico Nacional Medellin. Sechs Menschen überlebten. Die Absturzursache war Treibstoffmangel. (APA/dpa)