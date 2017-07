Die Lage in Nigeria bleibt angespannt - © APA (AFP)

In Nigeria sind bei einem Angriff der Islamistengruppe Boko Haram auf einen Militärkonvoi fünf Menschen getötet worden. Die Soldaten seien am Montagabend im Nordosten des Landes von Mitgliedern der Islamistengruppe aus einem Hinterhalt beschossen worden, hieß es am Dienstag aus nigerianischen Sicherheitskreisen.