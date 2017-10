Fünf Tote bei Anschlag auf Taxi-Kleinbus in Somalia

Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. In der Region hatte es in den vergangenen Tagen verstärkt Kämpfe zwischen der islamistischen Al-Shabab-Miliz und somalischen Regierungstruppen gegeben. Die Fundamentalisten sind bekannt dafür, Sprengfallen an Straßen einzusetzen. In der Regel sind ihre Ziele Armeekonvois der Regierung oder der Afrikanischen Union.

Erst vor einer Woche hatte Somalia den bisher tödlichsten Anschlag seiner Geschichte erlebt. Ein Selbstmordattentäter hatte einen mit Sprengstoff beladenen Laster an einer belebten Kreuzung in Mogadischu zur Explosion gebracht, 358 Menschen starben.

(APA/dpa)