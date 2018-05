Fünf Topstars der Leichtathletik kommen schnell ins Möslestadion

Fünf Topstars vom Götzner Hypomeeting sind schon in der Leichtathletik-Metropole Vorarlbergs vor Ort und konnten die von der Montfort-Garage in Götzis zur Verfügung gestellten PKW in Empfang nehmen.

Dreifach-Champion Damian Warner (Can/28), Erica Bougard (US/24), Annie Kunz (US/25), Allison Reaser (US/26) und Alex Gochenour (US/25) werden noch vor dem Start am Samstag separate Trainingseinheiten im Mösle absolvieren und sich gezielt auf dieses Spektakel vorbereiten. „Das Götzner Meeting ist inzwischen ein Pflichttermin in der weltweiten Leichtathletikszene und da wollen wir auch einen Beitrag zum Gelingen dazubeitragen, dass es ein Erfolg wird. Da muss man einfach dabei sein. Es ist verpflichtend für das Autohaus“, sagt Montfortgarage Geschäftsführer Markus Maier. Das Auto-Unternehmen sponsert schon zwölf Jahre lang PKWs für die Topathleten.