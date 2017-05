Fünf Thailänder nach Bildverbrennung in Militärgewahrsam

Weil sie angeblich ein Bild des verstorbenen thailändischen Königs Bhumibol Adulyadej angezündet haben sollen, sind fünf Thailänder in Haft. Die jungen Männer im Alter von 14 bis 20 Jahren wurden der Armee übergeben und sitzen nun in Militärarrest, wie die Polizei in der Provinz Khon Kaen am Sonntag mitteilte. “Es ist eine Frage der nationalen Sicherheit”, so die Polizei.

Die Festgenommenen sollen ein etwa zwei Meter großes Bild Bhumibols in Brand gesteckt haben. Diese Porträts sind im Land allgegenwärtig. Die Männer gaben an, sie seien von einem Geschäftsmann angestiftet worden. Das Gesetz gegen Majestätsbeleidigung ist in dem südostasiatischen Land besonders strikt. Jede kritische Meinungsäußerung über die königliche Familie kann mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden. Nach Angaben von Menschenrechtlern von Anfang Mai wurden seit dem Militärputsch von 2014 mehr als 100 Menschen wegen Majestätsbeleidigung verhaftet. Von ihnen seien 49 zu Haftstrafen verurteilt worden. (APA/dpa) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken