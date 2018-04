Fünf Sterne appellieren an Lega zu Bruch mit Berlusconi

Nach dem erfolglosen Ende der ersten Konsultationsrunde zur Regierungsbildung in Rom hat Italiens populistische Fünf-Sterne-Bewegung am Freitag einen Appell an die rechte Lega gerichtet. Der Fünf-Sterne-Spitzenpolitiker Danilo Toninelli rief die Lega zum Bruch mit der verbündeten Forza Italia um Ex-Premier Silvio Berlusconi auf, was den Weg zu einer Regierung ebnen könnte.

“Die Lega sollte sich nicht an Berlusconi binden. Abgesehen von seinen Justizproblemen hat Berlusconi in den letzten 20 Jahren die Probleme der Italiener nicht lösen können”, so Toninelli im Interview mit dem von RAI gesendeten Polit-Programm “Agora” am Freitag.

Der Fraktionschef der Fünf-Sterne-Bewegung im Senat appellierte auch an die sozialdemokratische PD (Partito Democratico), auf die Opposition zu verzichten, um eine Allianz mit der Fünf-Sterne-Bewegung einzugehen. Toninelli bekräftigte, dass die Ansprechpartner seiner Gruppierung bei den Verhandlungen zur Regierungsbildung Lega und PD seien. Eine Regierung mit Berlusconi schließt die populistische Gruppierung entschieden aus. Sie lehnt auch eine Regierung ab, die lediglich mit der Aufgabe der Verabschiedung eines neuen Wahlgesetzes entstehen sollte.

Die Forza Italia reagierte empört auf Toninellis Worte. “Für die Fünf-Sterne-Bewegung ist der Begriff politische Loyalität ein Fremdwort. Lega und Forza Italia haben in der Vergangenheit in Rom regiert und regieren noch in mehreren italienischen Gemeinden mit Erfolg”, kommentierte der Forza Italia-Abgeordnete Francesco Paolo Sisto.

Staatschef Sergio Mattarella hatte am Donnerstag zweitägige politische Konsultationen zur Regierungsbildung erfolglos beendet. Eine zweite Konsultation soll Mitte nächster Woche beginnen.