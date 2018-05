Fünf-Sterne-Aktivisten stimmten für Regierungsvertrag

Die Aktivisten der italienischen Fünf-Sterne-Bewegung haben mit großer Mehrheit dem Koalitionsvertrag mit der rechten Lega Grünes Licht gegeben. Für das von den beiden Parteien ausgehandelte Regierungsprogramm stimmten 94 Prozent der 44.796 Aktivisten, die sich an der Online-Befragung beteiligten.

Die Fünf-Sterne-Aktivisten beteiligten sich am Freitag an der Befragung auf der “Rousseau” genannten Internet-Plattform der Bewegung. “Die Fünf-Sterne-Bewegung billigt den Vertrag für eine Regierung des Wechsels”, kommentierte Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio, der den Koalitionsvertrag mit Lega-Vorsitzendem Matteo Salvini verhandelte.

Auch die Lega will ihre Anhänger über das Programm abstimmen lassen. Teilnehmen kann jeder, der zu den Ständen der Partei kommt, die am Wochenende landesweit in den Straßen aufgebaut werden sollen.