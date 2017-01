Fünf spannende Lehrberufe

2017 bietet illwerke vkw Ausbildungsplätze in den Lehrberufen Elektrotechnik, Metalltechnik, Bürokaufmann/-frau, IT-Technik und Seilbahntechnik. Wir haben vorab mit dem Leiter der Lehrausbildung, Thomas Battlogg, darüber gesprochen, was illwerke vkw auszeichnet und nach welchen Kriterien die freien Plätze besetzt werden.

Herr Battlogg, die Suche nach den Fachkräften von morgen hat wieder begonnen. Mit welchen Argumenten für illwerke vkw treten Sie an die Mädchen und Burschen heran?

In meinem ganz persönlichen Traumberuf müssen aus meiner Sicht ein paar entscheidende Dinge zusammenpassen, damit ich mich langfristig wohlfühle und den ersten Schritt meiner erfolgreichen Berufskarriere machen kann: Der Beruf muss spannend sein und sich immer weiter entwickeln. Das Umfeld muss stimmen und die handelnden Personen sollten Interesse an mir und meinen Fähigkeiten und Bedürfnissen zeigen. Das alles trifft bei illwerke vkw in vollem Maße zu.

Was hat illwerke vkw als Unternehmen Besonderes zu bieten?

Wir erzeugen Energie aus Wasserkraft und sind umfassender Energiedienstleister. Das bedeutet, dass wir ein ungeheuer breites Feld abdecken. Vom riesigen Pumpspeicherkraftwerk mit seiner modernen Technik bis zum Elektroauto, von der Kunden-App bis zum Energiemanagement-Programm ist für jeden etwas dabei. Diese Vielfalt unter dem Dach eines Unternehmens bietet eine Vielzahl an Chancen. Dazu kommt, dass wir ein kerngesundes Unternehmen sind, mit einem hervorragenden Ruf und einer langjährigen Ausbildungserfahrung. Unsere Ausbildungsstätten sind hochmodern und alle unsere Lehrabsolventen gefragte Experten am Arbeitsmarkt. Im Idealfall bringen unsere Lehrlinge nach dem Abschluss ihr Wissen auch weiterhin in unser Unternehmen ein.

Wen genau suchen Sie denn? Was muss ein zukünftiger illwerke vkw-Lehrling mitbringen?

Wir sind auf der Suche nach jungen Persönlichkeiten, die den festen Willen haben, einen soliden Beruf zu erlernen und dabei durch ihre Leistungsbereitschaft und ihr Engagement hervortreten. Wir suchen Mädchen und Burschen, die etwas erreichen wollen. Im Gegenzug können sie sich darauf verlassen, eine hervorragende Ausbildung zu bekommen und ein Rüstzeug, das es ihnen einfach macht, ihre Ziele später auch erreichen zu können. Dazu gehört auch, dass im Anschluss an die Lehre alle Türen offen stehen. Viele erfolgreiche Beispiele in unserem Unternehmen zeigen, dass es später steil nach oben gehen kann.

Was muss ich tun, um eine Lehrstelle bei illwerke vkw zu bekommen?

In einem ersten Schritt kann man sich telefonisch oder online zu den Schnuppertagen zwischen 9. Jänner und 28. Februar anmelden. So lernt man das Unternehmen und das Umfeld am besten kennen. Auf www.lehrlinge.illwerkevkw.at kann man sich anschließend bewerben. Nach einem erfolgreichen Aufnahmetest steht einer Karriere bei illwerke vkw nichts mehr im Wege. Ich wünsche viel Erfolg!