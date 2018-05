Fünf Pfarrgemeinden gemeinsam unterwegs zum „Fest am See“

Lochau. Unter dem Motto „ZEMM STO – ZEMM GO“ laden die Leiblachtaler Pfarrgemeinden anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Diözese Feldkirch“ am Samstag, 26. Mai, zur gemeinsamen Wanderung durch die Talschaft zum großen „Fest am See“ im Bregenzer Festspielhaus.

Start ist um 4 Uhr morgens bei der Pfarrkirche in Möggers. Über Eichenberg Lutzenreute (4.45 Uhr- Sennerei) geht es nach Hohenweiler Gwiggen (6 Uhr – Kloster M. Stern) und Hörbranz (7 Uhr – Unterer Kirchplatz) bis nach Lochau zum kurzen „Morgenlob“ um 8 Uhr in der dortigen Pfarrkirche mit anschließendem Pilgerfrühstück für alle Teilnehmer im Pfarrheim Franz Xaver. Gemeinsam geht es dann um 9 Uhr frisch gestärkt und wohlgemut zum diözesanen „Fest am See“ nach Bregenz.

Bunt und fröhlich feiert die Diözese Feldkirch heuer ihr 50-jähriges Bestehen. Einer der Höhepunkte der sich über das ganze Jahr erstreckenden Feierlichkeiten bildet am 26. Mai das „Fest am See“ rund um das Bregenzer Festspielhaus.

Auf die Besucher wartet beim „Fest am See“ ein abwechslungsreiches Programm von 10 bis 22 Uhr. 30 Chöre aus dem ganzen Land werden singen, zudem gibt es Liveauftritte von Bands und Ensembles, eine Gospelmesse sowie Musical, Kabarett und Theater. Über 800 Ministranten und Jungschar-Kinder werden für ein Straßenkinderprojekt in Nairobi tanzen – pro Tänzer spendet die Kirche zehn Euro. 2.500 gefüllte Glücksbüxen werden an bedürftige Kinder übergeben. Am 50-Jahr-Markt „INIGÜXLA“ und am Klostermarkt im Festspielhaus beteiligen sich 30 Gruppen aus ganz Vorarlberg. Dabei soll der geistige Aspekt nicht verloren gehen, darum lädt ein Raum der Stille zur Einkehr.