Fünf Mal in Folge gab es für die Wälder Punkte

„Natürlich werden wir dieses Spiel anders angehen, wie wenn wir daheim antreten würden. Die lange Anreise wird sicher eine Herausforderung, aber sie darf keine Ausrede sein.“, erklärt Jussi Tupamäki während seinen Vorbereitungen auf das morgige Spiel. Dass sein Team in den letzten fünf Spielen immer gepunktet hat, freut den Trainer zwar, aber: „Wir konzentrieren uns nicht darauf. Unser Fokus liegt auf dem Spiel selbst. Wenn wir sie uns verdienen, werden wir auch Punktezuwachs bekommen.“ Bisher ist das dem ECB in Canazei nicht gelungen. In der vergangen Saison war man zweimal im Gianmario Scola zu Gast, doch beide Male behielt die Heimmannschaft nach 60 Minuten die Oberhand.

In der aktuellen Spielzeit ist es noch keinem österreichischem Team gelungen, gegen die Fassa Falcons zu gewinnen. Einer der Gründe dürfte sicher das solide Powerplay der Italiener sein, welches momentan zu den besten vier der Liga zählt. (22,5%) Die Wälder sind mit 23,5% sogar an dritter Stelle gereiht. Ausbaufähig ist bei beiden Teams noch das Penaltykilling. Somit könnten Strafen in diesem Spiel eine wichtige Rolle spielen.

Aber auch die Funktionäre und Helfer des ECB sind an diesem Tag im Einsatz. Sie bereiten ihren Vereinestand für die Ziegenaustellung in Andelsbuch vor. Wenn sich die Hauptstraße am 26. Oktober wieder in eine Marktmeile verwandelt, ist der Wälder Eishockeyclub vor Ort und bietet neben Getränken und Lebkuchenherzen auch die Schmankerl der Gastronomieabteilung an.