Fünf Löwen bei Johannesburg entkommen

Experten hatten in dem Gebiet rund 70 Kilometer südwestlich von Johannesburg bereits vor Tagen Spuren und Kot eines Löwen entdeckt. Das Tier war vergangene Woche erstmals gesichtet worden. Als die Polizei jedoch am Freitagabend von einem Landwirt zur Hilfe gerufen wurde, sahen die Beamte fünf Löwen, die sich an einem Tier satt fraßen, wie die Polizei erklärte. Zunächst war unklar, woher die Löwen stammten. Es gibt in dem Gebiet keine Naturreservate oder Nationalparks, weswegen Experten vermuteten, sie könnten aus illegaler Haltung auf einer Farm entkommen sein.

(APA/dpa)