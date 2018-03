Fünf junge Volleyballerinnen ins Nationalteam einberufen

Der Vorarlberger Volleyballverband stellt mit fünf Einberufungen ins österreichische Nationalteam die Rekordnennung und die Sportart trägt Früchte.

Mit dem Ziel für das Nationalteam gesichtet zu werden traten beim diesjährigen Bundesjungedbewerb in Innsbruck vom 24. – 27. März 2018 die stärksten Nachwuchsvolleyballerinnnen- und Volleyballer Österreichs an. Nach einem intensiven Vorbereitungsjahr konnte die Landestrainerinnen Charlotte Simma-Vlasic und Elena Burato mit einem ausgesprochen vielversprechenden Team das Turnier bestreiten.

Aus Vorarlberg wurden mit Lina Hinteregger, Evelyn Kresser (Blum VBC Höchst); Sarah Spiegel, Müjde Kücükogul (VC Raiffeisen Dornbirn) und Rebecca Tribus (VC Wolfurt) gleich fünf Spielerinnen nominiert – kein anderes Bundesland stellt so viele Nationalspielerinnen wie der Vorarlberger Volleyballverband. Ein riesiger Erfolg für Vorarlberg. Das erklärte Lieblingsteam aller anwesenden NationaltrainerInnen begeisterte mit ihrer Spielfähigkeit, der Körpergröße und überzeugte mit Technik, Spielverständnis und Athletik. Zu verdanken ist dieser herausragende Erfolg einer nachhaltigen Ausbildung in den Vorarlberger Vereinen in guter Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger Volleyballverband, welcher zielgerichtete und konsequente Nachwuchsarbeit leistet.