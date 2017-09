Fünf Jahre Haft für Thailands Ex-Regierungschefin Yingluck

Yingluck Shinawatra hat sich bereits ins Ausland abgesetzt - © APA (AFP)

Thailands ehemalige Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra ist in Abwesenheit zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Oberste Gericht für politische Straftaten in Bangkok sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass sich die 50-Jährige in ihrer Amtszeit der Verschwendung von Steuergeldern und der Korruption schuldig gemacht hat.