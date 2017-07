Fünf Angriffe mit Säure in London

Angriffe ereigneten sich innerhalb einer Stunde - © APA (AFP/Archiv)

In London sind fünf Menschen bei Attacken mit Säure schwer verletzt worden. Ein Mann erlitt am späten Donnerstagabend “lebensverändernde” Verletzungen im Gesicht, teilte Scotland Yard am Freitag mit. Vier weitere Männer wurden ebenfalls mit Gesichtsverletzungen ins Spital eingeliefert. Einer der mutmaßlichen Täter, ein 16-Jähriger, wurde festgenommen.