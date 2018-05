„Fülle und Leere“ als Motto beim Jubiläumsfest Emsiana

Ausstellungen, Führungen, Konzerte und historische Spaziergänge bei der 10. Emsiana

Hohenems. Unter dem Motto „Fülle und Leere“ feiert die Emsiana, welche in den vergangenen Jahren maßgeblich zum kulturellen Stadtentwicklungsprozess beigetragen hat, von heute bis kommenden Sonntag, den 20. Mai, ihr zehnjähriges Jubiläum.

„Neben der Planung sind es die Orte der Improvisation, die den Wert einer Stadt ausmachen“, ist Schadenbauer-Lacha überzeugt. Mit Freude stellt der Initiator und Organisator der Emsiana die Rückkehr des städtischen Lebens, mit allen Widersprüchen, in die einstige Weltstadt im Miniaturformat und kleinste europäische Metropole am Emsbach fest. Die Festrede hält heute Abend um 19.30 Uhr im Markus-Sittkus-Saal Angelika Fitz, die Leiterin des Architekturzentrums Wien, zum Thema „Potentiale des Städtischen“. Musikalisch umrahmt das Kammerorchester tonart sinfonietta die Eröffnung, verstärkt durch den aus Bregenz stammenden, international gefragten Gitarristen Alexander Swete.

Im Anschluss an den Festakt geleiten Turmbläser die Gäste zu den Ausstellungen und Museen, die am Eröffnungsabend bis Mitternacht geöffnet sind. „Verbinden“, „Federleicht“, „Beziehungsporträts“, „Achtsamkeit“, „Rosentage“ und „Papiergewächse“ heißt es in den Ausstellungen von Walter Spiegel, Maria Baumschlager-Dünser, Lorenz Helfer, Michael Gunz, Jeannette Frei und Dorothea Rosenstock.