Führungswechsel bei den Ländle-Rodlern

Helmut Tagwerker (73), das Rodel-Urgestein schlechthin, übergab die Funktion des Präsidenten an Franz Wilhelmer (57), der mit dem Rodelsport ebenfalls schon lange verbunden ist. Tagwerker war 55 Jahre im Verband in verschiedenen Funktionen tätig, davon 35 Jahre als Präsident. Er hat den Rodelsport durch sein Engagement und seine Liebe zu dieser Sportart wie kein anderer geprägt. Für seine großen Verdienste wurde er einstimmig zum Ehrenpräsidenten ernannt. Dem Rodelsport bleibt er in seiner Funktion als Obmann des Rodelclubs Sparkasse Bludenz weiterhin erhalten.

Wilhelmer selbst erfolgreicher Rodler

Der Vandanser Franz Wilhelmer war in den 80er-Jahren selbst ein erfolgreicher Kunstbahnrodler. Als Mitglied des Österreichischen Nationalteams erreichte er nebst zahlreichen nationalen und internationalen Erfolgen bei der Olympiade 1980 in Lake Placid den 6. Rang im Einsitzerbewerb, bei den Spielen 1984 in Sarajewo mit seinem Partner Georg Fluckinger den 4. Rang bei den Doppelsitzern. Wilhelmer skizzierte in seiner Antrittsrede als Hauptziel seiner Tätigkeit die Verbreiterung der sportlichen und finanziellen Basis des Verbandes. Eine weitere Änderung im Verbandsvorstand gab es in der Funktion des Schriftführers und Kassiers, Alexander Kogler folgt auf Monika Fritz, die jedoch weiterhin als seine Stellvertreterin im Vorstand bleibt. Grußworte von Stadtrat Arthur Tagwerker und ASVÖ-Geschäftsführer Clemens Fiel rundeten die äußerst harmonisch verlaufene Jahreshauptversammlung ab.

Franz Wilhelmer:

Geboren: 29.07.1960 in Schruns

Wohnort: Vandans

Beruf: Kaufmann

Familie: Partnerschaft, 1 Tochter, 1 Sohn

Hobbys: Alle Arten von Sport