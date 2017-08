Führung durch die neuen Häuser im Emser Zentrum

Am Donnerstag letzter Woche luden Projektentwickler Lacha & Partner und die neuen Eigentümer des Hauses zum inoffiziellen Richtfest ein. Projektentwickler DI Markus Schadenbauer-Lacha führte die Gäste durch den Rohbau, der sich durch besonders großzügige und helle Räumlichkeiten auszeichnet. Für die Planung des Gebäudes zeichnete das Architekturbüro Nägele-Waibel, das auch schon erfolgreich andere Projekte in der Harrachgasse und der Marktstraße geplant und umgesetzt hat und dadurch Hohenems und die städtischen Gegebenheiten und Anforderungen bestens kennt, verantwortlich.

Im Mittelpunkt der Planungen stand eine ökologisch nachhaltige Bauweise. Im Erdgeschoß des aus nur aus drei Einheiten bestehenden Gebäudes ist ein Geschäftslokal vorgesehen, im ersten Obergeschoß wird die Arztpraxis von Dr. Daniel Kaufmann entstehen und im Dachgeschoß zieht das Ehepaar Ulrike und Günther Fenkart ein. Das Team der Arztpraxis, das die lokale ärztliche Versorgung weiter verbessert, kann voraussichtlich noch heuer seine neuen Räumlichkeiten beziehen.

Am kommenden Samstag, den 2. September, lädt Projektentwickler Markus Schadenbauer-Lacha zu einer Führung durch die in Bau befindlichen Häuser in der Harrachgasse und Marktstraße. Besichtigt werden die Häuser Harrachgasse 6, Harrachgasse 5 und Marktstraße 48. Treffpunkt ist beim Brunnen vor dem Restaurant La Strada um elf Uhr, die Dauer der Führung beträgt cirka eine Stunde.