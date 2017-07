Führende Amnesty-Mitarbeiterin in der Türkei festgenommen

Salil Shetty äußerte sich "beunruhigt und empört" über die Festnahmen - © APA (AFP)

In der Türkei sind mehrere Menschenrechtsaktivisten festgenommen worden. Darunter ist auch die Direktorin der türkischen Sektion von Amnesty International, Idil Eser, wie die Organisation am Donnerstag in Berlin mitteilte. Amnesty forderte die unverzügliche Freilassung aller Festgenommenen. Unter den Inhaftierten ist demnach auch ein deutscher Staatsbürger.