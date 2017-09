Fuchs blieb im Bezirk Baden in gekipptem Fenster stecken

Der Fuchs wurde aus seiner misslichen Lage befreit - © APA (FF Siegenfeld)

Einen “tierischen” Einsatz hat die Feuerwehr am Samstag in Siegenfeld absolviert: Die Einsatzkräfte befreiten einen Fuchs, der sich in einem gekippten Fenster verheddert hatte, berichtete das Bezirkskommando Baden.