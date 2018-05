Frühstück zum Geburtstag

Die Pfadfinder Montafon luden zu einem köstlichen Frühstück auf den Schrunser Kirchplatz

Ihren Geburtstag feierten die Pfadfinder Montafon am vergangenen Samstag Vormittag auf dem Schrunser Kirchplatz mit einer Frühstücksaktion. Neben deftigen Wurstkreationen und wunderschönen Käseplatten gab es auch eine reiche Auswahl an Marmeladen, Müslis oder diversen Brötchen. Einfach alles, was das Herz begehrt wurde an diesem Vormittag in der Jurte am Kirchplatz angeboten und war zur freien Entnahme. Für die Kids gab es Bastel- und Spielmöglichkeiten, die von den jugendlichen Pfadfindern bestens betreut wurden, sodass für alle etwas dabei war. Und während die Hungrigen das ausgezeichnete Frühstück bei sommerlichen Temperaturen im Freien genossen, wurde auch den Kids nicht langweilig.