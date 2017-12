Frühstück: "Vorarlberger Mindestsicherung ist kein Magnet"

Laut ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück ignoriere FPÖ-Integrationssprecher Christof Bitschi die aktuellen Entwicklungen in Sachen Migration, wenn er behauptet, die Vorarlberger Mindestsicherung sei ein Migrationsmagnet.

In Vorarlberg sind die Zahlen der betreuten Asylwerber ebenfalls stark rückläufig. Großquartiere werden sukzessive geschlossen. „Unser Fokus liegt zunehmend auf der Integration der Bleibeberechtigten. Wir müssen die gute Situation am Vorarlberger Arbeitsmarkt nützen, Bleibeberechtigte schnell aus der Mindestsicherung in den Arbeitsmarkt überzuführen. Das gelingt auch immer besser“, so Frühstück weiter.