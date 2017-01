Nach einem auftrittsreichen Wochenende machte Prinzessin Katja und Prinz Thomas samt ihrem aufregendem Gefolge Station beim schon traditionellen närrischen Frühschoppen in Doren. Begleitet von den Hörbranzer Raubrittern und der Kindergarde Hörbranz, die sich mit einem außergewöhnlichen Gardemitglied verstärkt hatten, präsentierte sich die Faschingsgesellschaft in bester Laune. Mit ihrer Show tanzte sich das Prinzenpaar aus Hörbranz in die Herzen der Frühschoppennarren und erntete viel Applaus und Lob von den zahlreichen Faschingsgilden. Auch die Kindergarde aus Hörbranz unter Denise und Desiree Hitzhaus sowie Sarah Hehle überzeugte mit ihrem Auftritt. Stark vertreten war das Leiblachtal in Doren, denn außerdem konnte dort den Klängen der Pfütza-Pfiffa Lochau gelauscht werden. Einem abwechslungsreichen und klangvollen Vormittag stand so mit Prinzenpaaren, Schalmeienzügen, Kindergarden und Faschingsgilden aus dem Bezirk Bregenz nichts im Wege.