Frühschoppen für Stammkunden

Jungmusik spielte zum vierten Mal für Kunden des Nahversorgers auf.

ÜBERSAXEN „Herzlich einkaufen“ steht im Logo des Lebensmittel-Nahversorgers in Übersaxen. Und Herzlichkeit und Kundenbetreuung sind nicht nur leere Schlagworte, sondern werden vom Konsumteam unter der Leiterin Sigrid Pfitscher tagtäglich gelebt. So wurde am vergangen Samstag nun schon zum vierten Mal ein Frühschoppen für die treuen Stammkunden des Dorfladens organisiert. Die Idee dazu stammt ursprünglich von Josef Kröll, dem der Laden und die Erhaltung der Nahversorgung in Übersaxen ein echtes Herzensanliegen ist.