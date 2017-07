Hohenems. Am Sonntagvormittag traf man sich zum Wortgottesdienst und anschließenden Frühschoppen auf “Edmund’s Älpele” in der Emser Reute. Die Aue beim Kreuz am “Kitzistock” unter der Weggabelung Weißtannen – Ranzenbergweg wurde zum Ort der Begegnung und der inneren Einkehr in der Stille der Berglandschaft. Die Rütner Chorgemeinschaft hatte alles perfekt organisiert, der Grill war vorgeheizt, die Regenschutz-Dächer errichtet. Pastoralassistent Roland Sommerauer zelebrierte den Gottesdienst und wies ganz besonders auf die Schönheit der Natur hin und die Kraft, die daraus zu schöpfen ist. Die musikalische Untermalung des Gottesdienstes bestritten die Sänger der Chorgemeinschaft mit einfühlsamen Liedern.

Fröhliches Beisammensein in den Bergen

Beim gemütlichen Hock nach der Messe, labten sich die Besucher der Alpe an köstlichem Gegrillten und Kaffee mit selbstgebackenen Kuchen. Walter & Werner spielten mit Gitarre und Handharmonika auf und inbrünstig stimmten die Alpbesucher in den Gesang des Duos ein. Singen, so sagt man, macht nicht nur glücklich, sondern ist auch gesund. Wer also gesund und gut gelaunt durchs Leben gehen will, kann sich jederzeit beim Rütner Chor melden und der musikgeladenen Gesellschaft beitreten. „Wo man singt, da lass dich nieder, denn böse Menschen singen keine Lieder!“ Ganz nach dem Motto dieses Sprichwortes feierte man auf Edmund’s Älpele einen sangesstarken Sonntag.