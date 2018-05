Frühlingsreigen im Konzertprogramm

Erstes Konzert unter der Leitung von Benno Winder

Zum Frühlingskonzert hatte der Andelsbucher Handwerkerchor geladen, sichtlich zum Motto Frühling wurden die Gäste mit einer wunderschönen Frühlingblumendekoration im Rathaussaal empfangen bevor es frisch und fröhlich zum Konzertprogramm überging. Obmann Wolfgang Fink begrüßte die zahlreich erschienen Gäste und durfte sich über einen ausverkauften Saal freuen. Ein besonderer Gruß ging an Pfarrer Cristian Anghel , Vertreter des Voralberger Chorverbandes Obmann Stellvertreter Roland Repnik und Otto Lässer , an die Ehrenmitglieder Werner Rüf , Elmar Kleber, Erich Wirth und an alle Sänger und Sängerinnen aus den umliegenden Chören.

Neue Gesichter in den Reihen des Chors wurden vorgestellt und eben diesen wurde eine besondere Aufgabe zugeteilt, so moderierten Wirtshaussänger, die zum Chorsänger wurden, oder selbsternannte Recyclingsänger in gekonnter Manier den Konzertabend. Nach dem ersten Block des Männerchors betrat der eingeladene Gastchor Ensemble stimm.art die Bühne. Das Ensemble stimm.art präsentierte sich mit kecken Liedern und frechen Texten bei denen die vier Damen aus Hohenems feinste Stimm(art)akrobatik zum Besten gab. Mit dem Lied „da Adler“, soviel wie der der die Gülle ausbringt wurde das Augenmerk auf den luftig, spritzigen Einsatz der Tenöre gelenkt und die Sänger des Handwerkervereins sorgten für beste Unterhaltung. Neben dem von Gerold Amann um getexteten Bregenzerwaldversion des Landlebens oder dem Hallelujah von Leonard Cohen wurde mit Feiertag in Dixiland dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm geboten. Mit Vela, einem traditionellen Zulu Song, lies Chorleiter Benno Winder seine Sänger nochmals zur Höchstleistung auflaufen. Durch afrikanische Rhythmen und Tanzeinlagen wurden die Zuhörer animiert und zum Mitmachen und Mitsingen eingeladen. Nach abschließenden Dankesworten von Chorobmann Wolfgang Fink, speziell an alle Sponsoren und Gönnern, an alle Gäste, an Esemble stimm.art und alle Sänger verabschiedete sich der Handwerkerchor mit dem gemeinsam gesungenen Kärntner-Lied „gern haben tuat guad.“