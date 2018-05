Frühlingskonzert Handwerkerchor Andelsbuch

Erstes Konzert unter der Leitung von Benno Winder

Der Handwerkerchor Andelsbuch lädt zum Frühlingskonzert am Freitag den 11. Mai in den Rathaussaal in Andelsbuch ein. Vierunddreißig Sänger, von Sibratsgfäll bis Au, also quer durch den ganzen Bregenzerwald, kommen regelmäßig zusammen und haben sich in den letzten Wochen, erstmals unter der Leitung von Benno Winder, intensiv auf ihren bevorstehenden Auftritt vorbereitet. Gemeinsam mit dem Gastchor ensembel stimm.art bieten sie am Konzertabend ein unterhaltsames Programm und freuen sich auf zahlreiche Besucher.