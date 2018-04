Frühlingskonzert begeisterte die Besucher

Die Dornbirner Sparkasse lud zu einem Abend mit dem Jugendsinfonieorchester Dornbirn und dem Gagliano Trio aus der Schweiz.

Dornbirn. Am Abend, zu dem die Dornbirner Sparkasse ihre Kunden ins Kulturhaus geladen hatte, erläuterte der Vorstandsvorsitzende Werner Böhler die erfreuliche Wirkung, die ein Sponsoring haben kann. „Vom Jugendsinfonieorchester Dornbirn, mit dem uns eine über 20-jährige Kooperation verbindet, bekommen wir jedes Jahr ein wunderbares Konzert geschenkt“, sagte er. Böhler machte auch deutlich, dass das Orchester unter der Leitung des Dirigenten Ivo Warenitsch eine Eliteschmiede ist.

Gagliano Trio zu Gast in Dornbirn

Bei dem Konzert für Klavier, Violine, Violoncello und Orchester, Tripelkonzert von Ludwig van Beethoven, spielten die jungen Künstler Romaine Bolinger (Violine), Payam Taghadossi (Violoncello) und Alexander Boeschoten (Klavier), bekannt unter dem Namen Gagliano Trio. Payam Taghadossi ist in Vorarlberg geboren und aufgewachsen und war in seiner Jugend während neun Jahren Mitglied des Jugendsinfonieorchesters Dornbirn. Er war es, der Ivo Warenitsch den Vorschlag eines gemeinsamen Auftrittes gemacht hatte. „Diese Herausforderung, mit Profis zu arbeiten, nahmen wir natürlich gerne an“, so Warenitsch.