Frühlingsgefühle am Dornbirner Marktplatz

Rechtzeitig zum Start in die frostfreie Saison findet am kommenden Freitag der traditionelle Gartentag in der Dornbirner Innenstadt statt.

Dornbirn Mit den vielen Sonnentagen in den letzten Wochen ist auch der Frühling längst ins Land gezogen und auch die Blumenwiesen zeigen ihre ganze Pracht. Auch die Dornbirner Innenstadt erblüht am kommenden Freitag und zahlreiche Aussteller machen beim Gartentag mit ihren Produkten rechtzeitig zum Frühlingserwachen Lust auf den Saisonstart im Garten.

Alles für den Hobby-Gärtner

Auf die Besucher und Hobby-Gärtner warten auch in diesem Jahr beim Gartentag am Marktplatz von 9 bis 17 Uhr verschiedene Jungpflanzen, Gemüse- und Kräuterpflanzen oder Topfrosen, genau so wie Blumenstecker, Tonsachen oder Gießkannen. Auf die Gartenfreunde wartet ein kleines Paradies und unter den vielen Ausstellern ist sicher für jeden etwas dabei. Auch der Obst- und Gartenbauverein beteiligt sich in diesem Jahr wieder beim Dornbirner Gartentag und gibt Auskunft über diverse Themen. Zudem gibt es Setzlinge und Brötchen mit frisch geernteten Kräutern.

Die Dornbirner Innenstadt erblüht zum Gartentag