Frühlingsflohmarkt in Röthis

Zahlreiche Besucher ließen sich den größten Vorderländer Flohmarkt nicht entgehen

Röthis Am vergangenen Donnerstag fand der alljährliche Vorderländer Flohmarkt am Sportplatz an der Ratz statt. Über angenehme Temperaturen und nur vereinzelte Regentropfen freuten sich sowohl Besucher als auch Flohmarktstandbetreiber. Eine frühlingshafte Atmosphäre schafften Verkaufsstände mit Setzlingen für den Garten und bunten Bonbons am Flohmarkteingang. Auf mehr als 60 Ständen wurden verschiedenste Raritäten und Liebhaberstücke ausgestellt. Von Sammeltassen über Bücher bis hin zu Kleidungsstücken wurde den Schnäppchenjägern Unterschiedlichstes geboten. Auch hungrige Marktgänger kamen auf ihre Kosten und wurden mit heißen Würsten und kühlen Getränken versorgt. SAR