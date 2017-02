Frühling liefert erste Kostprobe in Vorarlberg ab

Der Start in die Woche

Unter leicht föhnigem Einfluss wird es Montag in den Bergen von der Früh weg sonnig, oftmals sogar wolkenlos. In den klassischen Föhntälern frischt der Südwind etwas auf. Am Bodensee und im Rheintal liegt Nebel bzw. flacher Hochnebel mit einer Obergrenze von etwa 800m, der sich wahrscheinlich im Tageverlauf nur teilweise lichten sollte. Sehr unterschiedlich fallen die Temperaturen aus. Höchstwerte: je nach Sonne und Nebel 5 Grad bis 11 Grad.

Prognose für Dienstag

Abseits flacher, teils sehr hartnäckiger Nebelfelder am Bodensee und im Rheintal wird es erneut ungetrübt sonnig und nach wie vor leicht föhnig mit auffrischendem Südwind in den typischen Föhntälern und Föhnschneisen. Tiefstwerte: -5 bis 0 Grad, Höchstwerte: 7 bis 12 Grad, unter dem Nebel bleibt es kälter.

Mittwoch bleibt frühlingshaft

Es ändert sich nichts: Am Bodensee und im Rheintal liegt zäher Hochnebel, der bis etwa 800m hinauf reicht. Außerhalb davon scheint den ganzen Tag die Sonne von einem wolkenlosen Himmel. Tiefstwerte: in den Tälern -4 bis +1 Grad, Höchstwerte: im Nebel bis 5, mit Sonne bis 11 Grad.

(ZAMG/Red.)