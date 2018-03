Frühjahrsputz mit über 300 Helfern

Hohenems beteiligte sich zum achten Mal an der landesweiten Flurreinigungsaktion

Hohenems. In rund 70 Gemeinden aus ganz Vorarlberg wurde am vergangenen Wochenende der diesjährige Frühjahrsputz durchgeführt. Auch Hohenems beteiligte sich zum achten Mal an dieser Flurreinigungsaktion, die unter dem Motto „Saubere Umwelt braucht dich“ über die Bühne ging.

„Die Teilnehmerzahl nimmt seit Jahren stetig weiter zu – so haben bei uns deutlich über 300 Personen aktiv mitgemacht, geschätzt 330 bis 350“, freut sich Klaus Amann vom Umweltreferat der Stadt. Und so konnte bei strahlend schönem Frühlingswetter am Samstagvormittag ein Großteil von Ems gesäubert werden. Von der Ruine am Schlossberg bis zum Alten Rhein waren zahlreiche Menschen unterwegs, denen ein sauberes Hohenems ein Herzensanliegen ist.

Wie schon in den Vorjahren stellten die Elternvereine der Volksschulen Herrenried und Markt mit jeweils etwa 80 Schülern und Erwachsenen die größten Gruppen. Stark vertreten war auch die Offene Jugendarbeit Hohenems unter der GF Samantha Bildstein und Stadträtin Angelika Benzer mit 16 Jugendlichen. Auch Mitglieder der Funkenzunft Schwefel, die im Süden von Hohenems unterwegs waren, und die Emsigen und Grünen, die im Ober- und Unterklien Abfall aufsammelten, stellten sich neben Mitgliedern des Badminton-Sportvereins, des traditionellen Bogenschützen- und des Boccia-Clubs, des Lauftreffs, des Radsport-, Hundesport- und Bienenzuchtvereins sowie des Vereins der Tagesmütter und der FPÖ und der ÖVP in den Dienst der guten Sache.