Frühjahrsputz für den Körper

Dabei sollte vor allem der Leber große Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Wir streben nach einem gesünderen Leben, mehr Bewegung im Alltag und eine ausgewogene Ernährung. Mit einer Zeit des Fastens erhält der Körper eine Chance, Schadstoffe und Gifte auszuleiten und sich selber reinigen zu können. Doch wie nutzt man eine solche „Auszeit“ von lukullischen Genüssen effizient und fühlt sich dabei trotzdem wohl? Sollte man die neueste Diät ausprobieren oder doch gleich vollständig auf feste Nahrung verzichten? Schwung in den Körper zu bringen und den Stoffwechsel zu unterstützen, das geht auch einfacher, indem man beispielsweise die Leberfunktion anregt. Denn die Leber ist insofern ein wichtiges Organ, als sie eine zentrale Rolle in unserem Stoffwechsel spielt. Sie ist unter anderem an der Verarbeitung und Speicherung von Nährstoffen sowie am Abbau und der Ausscheidung von Giftstoffen beteiligt.