Früher Sonnenbrand, späte Reue

Wie man sich und seine Kinder vor den Spätfolgen der UV-Strahlung schützt.

Bereits jetzt, im Frühjahr, zieht es viele ans Meer. Strand und Sonnenbaden sind angesagt, um gut vorgebräunt in die heimische Sommersaison zu starten. Das Risiko, dem man sonnenentwöhnte Haut damit aussetzt, wird allerdings immer noch unterschätzt. Dabei ist beim Baden am Meer besondere Vorsicht geboten: Oberflächen wie Wasser oder Sand reflektieren das Sonnenlicht und verstärken damit die UV-Strahlung um bis zu 85 Prozent, also fast ums Doppelte.

Weißer Hautkrebs im Vormarsch

Wissenschaftlich ist längst erwiesen, dass die UV-Strahlung der Sonne die größte Gefahr für sämtliche Formen von Hautkrebs darstellt. Die Haut vergisst nicht, vor allem nicht Sonnenbrände im Kindes- und Jugendalter. Erwiesen ist auch: Je intensiver die UV-Strahlung, der man in jungen Jahren ausgesetzt war, und je mehr Muttermale die Haut aufweist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, in späteren Jahren an schwarzem oder weißem Hautkrebs zu erkranken. Statistiken sprechen für sich: Die Zahl der Neuerkrankungen an Hautkrebs ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, was nicht nur, aber vor allem auf die drastische Zunahme von hellem bzw. weißem Hautkrebs (Basaliome und Spinaliome) zurückzuführen ist. Fast 30.000 neue Fälle sind jährlich in Österreich zu verzeichnen. Da heller Hautkrebs seltener zu Metastasen neigt als das Melanom, der schwarze Hautkrebs, werden die Hautveränderungen oft lange ignoriert oder unterschätzt. „Allerdings wächst das Basaliom lokal zerstörend und kann im fortgeschrittenen Stadium die Entfernung größerer Gewebsareale erfordern“, erläutert Prof. Rainer Kunstfeld, leitender Hautarzt am Dermatologikum in Wien.