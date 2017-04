“Früher ging man nicht zum Psychiater”

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie umfasst landesweit 24 stationäre Plätze und zwölf Tagesklinik-Plätze für akute Fälle. Diese seien immer voll belegt und zum Teil auch mit Wartezeiten für einen stationären Behandlungsplatz verbunden. „Im LKH Rankweil gibt es in den letzten Jahren deutliche Zunahmen sowohl an ambulanten Kontakten, als auch stationären Aufnahmen – und das in allen Bereichen: Kinderstation, Jugendstation, Akutbereich und Tagesklinik“, so Dr. Alexandra Reicher, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, am LKH Rankweil.

Belastungen durch die Gesellschaft

Warum immer mehr an Depressionen und psychischen Erkrankungen leiden, sei durch die Belastungen der Gesellschaft zu erklären: „Prinzipiell ist davon auszugehen, dass sich Armut, Gewalt und Einsparungen im Gesundheits- und Bildungssystem auch negativ auf Kinder und Jugendliche bzw. auf deren gesunde Entwicklung auswirken können“, sagt Dr. Reicher. Mit der Schaffung der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie im Jahr 2014 wurde der Schritt in Richtung kinder- und jugendpsychiatrischer Vollversorgung in Vorarlberg gesetzt.

Ambulant und stationär

Das Versorgungsmodell wird in drei Bereiche aufgeteilt: ambulant, teilstationär und stationär. Die Schwere der psychischen Erkrankung entscheidet darüber, ob tagesklinisch oder stationär behandelt werden muss. Wenn beispielsweise eine Selbst- oder Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wird nicht tagesklinsich behandelt. Auch Dr. Martina Gasser vom ifs bestätigt, dass alle Plätze im Ländle voll belegt seien. „Heute wird viel früher und schneller auf einen Lösungansatz hingearbeitet. Früher ist man nicht gleich zu einem Psychater gegangen. Jetzt, wo es Lösungen gibt, nehmen auch viel mehr die Hilfe von sozialen Dienstleistungen an.“ Heute stehen Kindern und Jugendlichen mit psychischen Problemen verschiedene Berufsgruppen, wie Ärzte, Pflege und Pädagogik, Psychologie, Psychotherapie oder Ergotherapie zur Verfügung, die individuelle Behandlungsmöglichkeiten anbieten.

Zahlreiche Angebote

Neben dem LKH Rankweil bieten zahlreiche andere Einrichtungen in Vorarlberg, wie etwa das ifs, aks oder pro mente, die entsprechende Hilfe für psychische Probleme – inzwischen auch mit Fokus auf Kinder und Jugendliche.

143 Patienten kamen 2015 in die Station der Kinder und Jugendpsychatrie.

11% der Österreicher erhielten wegen psychischer Leiden Leistungen der Krankenversicherung.

60% mehr Aufnahmen gab es im Ländle 2016 als im Jahr 2015.

46% der heranwachsenden Patienten auf der Station für Kinder und Jugendliche waren 2015 männlich.

37 stationäre Plätze stehen der Jugendpsychatrie zur Verfügung.

1 von 5 Heranwachsenden ist bereits im Kindersalter von psychischen Problemen betroffen.

Infos zu Angeboten und Dienstleistungen

LKH Rankweil: Valdunastraße 16, 6830 Rankweil www.lkhr.at

ifs Sozialpsychiatrische Individualbetreuung: F.-M.-Felder-Straße 6, 6845 Hohenems www.ifs.at

Weitere Infos unter: www.vorarlberg.at

