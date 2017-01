Frostiger Rodelspaß in Ammenegg

Dornbirn. „Ein Indianer kennt keinen Schmerz und ein echter Rodler keine Kälte“, dieses Motto dürften sich wohl die fast 100 Kinder, die sich vergangene Woche zum Rodelabenteuer in Ammenegg trafen, zu Herzen genommen haben. Die arktischen Temperaturen taten dem Rodelspaß nämlich keinen Abbruch – zu schön war die winterliche Landschaft und die perfekten Bedingungen zum Rodeln am „Langwies-Hang“. „Rodelopa“ Günther Lutz hatte wieder zu den alljährlichen Kinderrodelkursen nach Ammenegg geladen. „Wir hatten diese Woche bereits wunderschöne Rodeltage mit den vielen Kindern der VS Rohrbach, ASO Lauterach-Unterfeld und der MS Haselstauden. Wenn es die Schneelage erlaubt sollen auch heuer wieder fast 500 Schüler das Rodeln bei uns lernen“, verkündete dieser stolz.

Begeisterte Rodler willkommen

Jedes Jahr bietet der SRC Gütle kleinen Rodlern eine perfekte Bahn. Wenn diese präpariert ist, wird die Stadt benachrichtigt und die wiederum informiert die Schulen, die sich dann ganz einfach beim Verein für das Rodelabenteuer anmelden können. „Die Nachfrage ist groß“, so Lutz begeistert und nach wie vor engagiert, wenn es darum geht, dem Nachwuchs die Begeisterung für den Sport und die Natur zu vermitteln. Nach einer kurzen Einschulung, wie man den Rodel richtig handhabt, die ideale Sitzposition, Bremstechniken und Sicherheitsinformationen zu Helm, richtiger Kleidung und Schuhwerk, erhält jeder einen eigenen passenden Rodel – vom „kleinsten Rödele“, Einsitzer bis zum sportlichen Jugendrodel. „Für mich ist aber besonders wichtig, dass sich die Schüler ein paar Stunden in der freien Natur bewegen. Es gibt keinen Lift, daher muss alles zu Fuß erledigt werden – trotzdem haben die Kinder sehr viel Freude“, so der staatlich geprüfte Rodeltrainer. Und ein besseres Aufwärmprogramm als den Rodel den Hang hinaufzuziehen, gibt es wohl auch nicht!

Die Motivation passt auf jeden Fall auf beiden Seiten. Die Kinder beweisen bei jedem Kurs ordentlich Ausdauer und ihr Rodelopa sowieso: „So lange es kalt ist und genügend Schnee hat, steht die Rodelbahn und wenn es auf mich ankommt jeden Wochentag!“

Tipp: Rodelkurse beim SRC Gütle

Jede Schule kann sich bei der Sportabteilung oder direkt bei Günther Lutz anmelden. Der Kurs ist kostenlos!sport@dornbirn.at oder guenther.lutz@gmx.at

Die Rodelbahn ist ungefährlich und speziell für ungeübte Rodler und kleinere Kinder sehr gut geeignet.