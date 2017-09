Froome vor Vuelta-Sieg, Contador gewann letzte Bergetappe

Contador holte vor Karriereende noch Tagessieg - © APA (AFP)

Der Brite Christopher Froome hat am Samstag auf der letzten Bergetappe der Spanien-Radrundfahrt praktisch seinen ersten Gesamtsieg fixiert. Der Sky-Profi hielt auf dem 117-km-Abschnitt zur Bergankunft auf dem berüchtigten Alto de l’Angliru seine direkten Rivalen souverän in Schach und führt vor dem “Schaulaufen” nach Madrid am Sonntag (117 km) 2:15 Minuten vor dem Italiener Vincenzo Nibali.